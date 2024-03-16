美夥多國「北冰洋行動」制俄 核潛艇現身

【本報綜合報道】俄羅斯定期派出艦機巡航北極地區，宣示俄方對這個「後花園」的擁有權。美國日前也展開代號「冰營2024」的北冰洋行動，建立營地及安排兩艘攻擊核潛艇破冰現身，同時與加拿大、丹麥、挪威、英國實施特種作戰部隊演習。

「冰營2024」本月8日啟動並為期3周，地點是北冰洋波弗特海，研究、測試、評估在北極地區的行動能力。除了美國海軍外，美國陸軍、空軍、海軍陸戰隊、太空軍，以至加拿大皇家空軍、加拿大皇家海軍、法國海軍、英國皇家海軍、澳洲皇家海軍都有參與。這場北冰洋行動旨在滿足美國國防部及海軍的北極戰略，即維持一個強化的北極展現、加強同盟及夥伴關係，以及建立一個更有能力的北極海軍部隊。

美國海軍派出洛杉磯級攻擊核潛艇漢普頓號與維珍尼亞級攻擊核潛艇印第安納號，兩艦在「冰營2024」設置的營地附近破冰上浮，展示美國核潛艇部隊在北極冰層環境的行動能力。與此同時，為了凸顯北極地區對國土防禦的重要性，美國海陸空三軍特種作戰部隊，也與加拿大、丹麥、挪威、英國的特種作戰部隊在阿拉斯加至格陵蘭一帶的北極地區展開代號「北極邊緣24」的整合訓練，涉及逾400人的兵力。