湛江灣海隧貫通 廣湛高鐵冀明年通車

將與廣汕高鐵等連接

廣湛高鐵湛江灣海底隧道工程是廣湛鐵路全線控制性工程，由廣東鐵投集團所屬廣東廣湛鐵路有限責任公司投資建設。湛江灣海底隧道工程是內地目前獨頭掘進距離最長的大直徑穿海高鐵盾構隧道，具開挖斷面大、地質條件差、廢棄泥漿多、易結泥餅、既穿海又越城等特點。隧道的修建有效保留湛江灣現有城市天際線，減少影響航道通行，有效規避颱風影響高鐵營運安全。