景區酒無合格標識 部門下令抽驗

【本報綜合報道】內地一名男子上月在陝西省漢中市寧強縣青木川古鎮景區旅遊時，在一間店內先後兩次購買5瓶酒，幾天後才發現酒瓶的標籤是手寫，既沒有生產日期和廠家，也沒有檢驗合格標識，懷疑屬於「三無產品」，希望退款並賠償損失。政府部門周三聯繫店家，並對該店的酒和全鎮的酒都進行抽檢。

手寫標籤 無出廠日期 趙先生上月19日在店家的推銷下購買一瓶玉米酒，翌日又在店內復購4瓶酒，兩次購買酒品共計花費680元人民幣（約760港元）。他提供的酒品照片顯示，其中一瓶手寫着「桑葚12度」的酒，品牌為「老屠家酒坊」，瓶身標註生產地址和店家的電話。店家聲稱，該店賣的酒是自家釀製，屬於傳統工藝，白酒沒有保質期，只有出廠日期。惟趙先生事後再次檢查5瓶酒的瓶身，均未發現有標註出廠日期。

寧強縣市場監督管理局的工作人員曾經聯絡趙先生，表示他所購買的酒品標籤不規範。

趙先生表示，「標籤不規範」和「三無白酒」是兩個概念，認為酒能夠進入市場銷售就得是合格產品，消費者才買得放心，當他詢問市監局這些酒是否為「三無產品」時，未獲正面回應。