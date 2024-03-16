網購偽冒安宮牛黃丸服用 糖尿漢血糖急升

【本報綜合報道】內地傳媒近日調查發現，可以用於治療高熱驚厥、中風昏迷等病症的處方中成藥安宮牛黃丸，在多個電商平台上出現疑似偽冒品，成分為蜂蜜，根本沒有治療作用。記者其後找到該產品的生產廠家，一名負責營銷的經理表示，公司的產品是食品，按理說不能宣傳任何功效，但網上的直播宣傳他們管不了。

涉事網購公司不存在 63歲程先生患有多種慢性病，在醫生建議下開始服用北京同仁堂出品、每粒260元（人民幣‧下同，約290港元）的安宮牛黃丸。他去年10月發現某電商平台推薦一款名為樂顯揚「百年安宮牛磺丸」，售價是99元（約110港元）6粒。他於是購買兩盒，吃後卻住進醫院。

醫生表示，患糖尿病的程先生血糖原本控制在6到7左右，但服用安宮牛磺丸後，血糖急升到28。他出院後向平台投訴廣東省星辰共創文化傳媒有限公司涉嫌售賣假藥，商家退回198元（約220港元）。他再向該企業所在的廣東梅州市梅縣區反映，才發現公司根本不存在。

記者根據產品標籤資料，在江西省樟樹市找到兩家生產廠家，發現其所有產品都經網上渠道銷售。兩間生產廠家的控股公司同為江西國煒健康發展集團有限公司，其高管劉小燕是北京樂顯揚中醫研究院的法人代表。惟根據註冊地址，樂顯揚中醫研究院並不存在。