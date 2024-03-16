東莞老師猝死學校宿舍

家屬質疑過勞斃命 要求賠償54萬 廣東東莞鳳崗鎮一名民辦學校老師周一在學校宿舍內猝死，家屬質疑是過勞致死，希望認定為因工死亡及要求50萬元人民幣（約54萬港元）賠償。學校負責人周三回應稱，目前正在處理此事，至於死者是否因工死亡，需由政府認定，多方正由政府安排調解。

56歲死者李×文在鳳崗錦興學校任教17年，負責科學課程，2017年至2019年間多次獲得校方頒發的優秀班主任、優秀教師榮譽稱號。根據本學年第一學期課程表顯示，李×文一周有17堂科學課。堂兄李先生稱，李×文於1967年出生，平日與妻子住在深圳平湖，一般情況下每周日會提前返校住宿。他上周六對妻子說有事要回學校，翌日有人看見他在學校散步。

上班時間揭發 近年無安排體檢 李×文周一早上9時40分沒有準時出現在課室，電話無人接聽。同事在上午11時許到學校宿舍查看，發現宿舍門虛掩，進門後察覺異常後報警。李×文當時躺在床上，醫護到場後認為沒有生還可能，警方初步判斷是猝死，法醫排除他殺可能。

李先生表示，堂弟上有80多歲老人，下有兩個未成家的孩子，家屬已經趕來東莞，家中的老人沒人管，希望盡快處理好善後事宜。他認為，學校負責人迴避家屬要求，只說按法律流程走。他指出，人是死在學校內，且發現在上班時間，家屬希望認定是因工死亡，並認為學校早些發現可救回李×文一命。家屬還質疑學校沒有為李×文購買足額社保，近幾年沒有安排體檢，忽略關注老師的健康。李先生續指，李×文把小半生都奉獻給學校，不應受到如此虧待。

鳳崗錦興學校是一所集初中小學為一體的九年一貫制民辦學校，創辦於2003年7月。校方資料顯示，學校近年多次獲得「東莞市依法治校示範校」、「鳳崗鎮先進民辦學校」等榮譽稱號。本報綜合報道