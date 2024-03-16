無業男混留學生圈子 騙財囚9年

【本報綜合報道】上海市閔行區一名男子去年4月報案，兒子出國留學後被自稱也是中國留學生的網友騙取1.6萬元（人民幣‧下同，約1.8萬港元）。警方調查後發現居住國內的余××存在重大嫌疑，他涉嫌詐騙12名留學生，騙取錢款逾30萬元（約33.5萬港元）。內地傳媒周四報道，余××今年1月被上海閔行法院一審判處有期徒刑9年。

12受害人 涉款33.5萬 受害者小施出國留學後，因需要在當地購買一些家具，於是透過留學生交流群認識余××，對方自稱因急於回國，準備出售一批二手家具，十多件物品只售4,500元（約5,028港元）。余××其後提出還需要再轉帳逾1.1萬元（約1.2萬港元）換匯，才能夠把家具寄給小施。小施按照要求轉帳後但是久未收到家具，才發現自己被騙。

上海警方其後前往余××所在省市進一步調查，發現大量違法證據，去年5月依法刑事拘留他。警方發現，余××確實曾經留學，但學業未完成，也無固定工作。其因日常消費大手大腳，導致入不敷出，便以詐騙錢財為目的，註冊、購買大量社交帳號，分飾不同身份加入各大留學生交流群，利用自己的留學經歷，主動與被害人聯絡，獲取信任後，便編造急需換匯、出售二手家具、幫找工作等理由騙取金錢。