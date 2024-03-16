大陸男遺失手機 揭偷渡赴台30年

【本報綜合報道】台灣台北市有民眾今年春節期間在南機場夜市拾獲手機，交給中正二分局泉州街派出所處理。調查發現手機主人是一名中國大陸偷渡客，偷渡來台至今近30年。台灣傳媒周四報道，該偷渡客被轉往宜蘭收容所，待辦妥必備的相關文件與繳清相關罰款後，將遣返中國大陸。

繳清罰款後將被遣返 64歲李姓男子在春節期間與一名香港女子相約見面，詎料行程中不慎遺失手機，遭其他民眾檢起並交給警方。當李男前往派出所領回手機時，卻因報出的身份證號碼與照片上的人明顯有落差，引起警方懷疑。在警方調查下，李男最終坦承自己的偷渡身份，並聯繫在中國大陸的前妻，請前妻拍攝相關身份證明，以此核對驗證身份。

李男表示，自己早年因和家人吵架，一氣之下與友人坐漁船前往台灣，兩人擠在狹小的縫隙中，最後在新竹一帶順利上岸，但友人被遣送回中國大陸，李男一直未被查獲。至於是具體哪一年來台，李男稱記不清楚。調查指出，李男來台後靠四處打散工賺錢，生活作息相當正常規律，幾乎與一般上班族無異，因此多次幸運躲過查緝。