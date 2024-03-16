無牌醫師助抽脂肪 安徽女麻醉事故亡

心電儀響警報當故障 16分鐘後始知釀禍 安徽阜陽市一名女子去年到穎州區一家整形門診接受抽脂手術，期間因麻醉事故死亡，終年43歲。穎州區衞健委昨日表示，事件鑑定為一級甲等醫療事故，院方負完全責任，且已作出吊銷整形門診《醫療機構執業許可證》的行政處罰。

死者丈夫龐先生表示，妻子張×去年1月7日在一名熟人數月勸說下，趁他出差在外，到阜陽愛她醫療整形門診接受抽脂手術。

場地醫生均未註冊 龐指手術場地、人員資質不全，醫生和麻醉師沒有在衞健委註冊，他們今年1月以醫療事故罪出庭受審。龐先生指，妻子身高1.58米，體重約60公斤。他初時得悉妻子打算抽脂，曾勸她不要冒險及找了一些手術失敗的報道給她看。

龐先生事後在妻子手機通訊程式發現，勸說妻子抽脂的人是愛她醫療業務員張×琪，二人聊了好幾個月，對方一直用自身例子勸她。阜陽市醫學會出具的醫療事故鑑定書顯示，手術期間心電監護儀器響起警報，麻醉師判斷為儀器故障，檢查儀器16分鐘期間醫生繼續手術。最後，麻醉師發現儀器正常，才知道出了問題。張×心臟驟停33分鐘後，醫療人員才致電報警，最終因麻醉相關性心臟驟停致多臟器功能衰竭死亡。

護士涉違規動手術 龐先生質疑，護士為何能在手術室內拿起手術設備，替妻子抽脂3分鐘。穎州區衞健委回應指，案發當天接到投訴後立即調查，涉事醫護人員去年4月18日已移交公安機關處理。穎州區法院同年10月17日受理案件，本年1月4日開庭，目前正依法審理。衞健委強調自覺接受輿論監督，對醫療事故舉一反三，進一步加強醫療機構執業管理，堅決整理醫美亂象。本報綜合報道