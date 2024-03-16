中國國防部：堅決拒認印方阿魯納恰爾邦

【本報綜合報道】中國國防部新聞發言人張曉剛昨日就近期涉軍問題發布消息，對於印度國防部稱在有主權爭議的藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）開通的色拉隧道強化印軍備戰水平，已經在中印邊境新部署一萬名士兵，他呼籲印方停止有悖於緩和邊境局勢的舉動。

張曉剛表示，藏南地區是中國固有領土，中方從不承認並堅決反對印方非法設立的所謂阿魯納恰爾邦。他指出，當前中印邊境局勢總體穩定，雙方通過外交和軍事渠道就解決邊境現地問題保持有效溝通，印方有關舉動不利維護邊境地區和平與安寧。中方要求印方停止採取任何導致邊界問題複雜化的舉動，中國軍隊始終保持高度戒備，堅決捍衞國家主權和領土完整。

中菲今年近10次南海摩擦 至於南海主權爭議，今年以來中菲在爭議海域發生近10次摩擦，菲律賓軍政官員認為中方行動更強勢。張曉剛批評是菲船擅闖南沙群島仁愛礁鄰近海域，蓄意衝撞中國海警船「碰瓷」，中國海警依法採取必要管制措施，現場操作專業克制、合理合法。中方對菲方侵權挑釁行徑表示強烈不滿、堅決反對，促停止挑釁舉動，避免局勢複雜化。