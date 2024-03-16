再有大陸漁民墮海 台海巡派船搜救

【本報綜合報道】一艘中國大陸漁船周四早上在台灣金門附近海域疑觸礁沉沒，兩人死亡、兩人獲救、兩人失蹤。當天稍後再有中國大陸漁船的一名船員在台灣馬祖地區附近墮海失蹤，台灣馬祖海巡隊翌日凌晨接獲連江縣政府通知，派船協助陸方搜救，但尚未尋獲。

最新出事的中國大陸籍閩連漁60911漁船26歲船員，在連江縣北竿鄉三連嶼東側約3海里處墮海，位於限制水域外2.2海里。該船員疑在船緣走動時失足墮海，其他船員嘗試救人未果，於是返回中國大陸報案，中國大陸海事處當晚11時許通報連江縣產發處。

台海委會：兩岸協力合作 連江縣產發處昨日凌晨零時許通知馬祖漁業電台及海巡隊，請附近海域作業漁船及執勤艦艇協助搜救；並將處置措施回覆給連江台辦，通報海巡跟漁業電台協助。馬祖海巡隊表示，陸續派出兩艘至3艘船前往事發海域附近，並依程序搜救；陸方也派海警14605艇與3艘至4艘漁船搜索。

至於在金門附近海域失蹤的中國大陸船員，兩岸仍然合力搜救。台灣海委會主委管碧玲強調，兩岸期間溝通順暢並協力合作，陸方在程序上都給予尊重，台方基於人道讓程序順利推進，中國大陸海警船維持善意未進入方台海域。台灣國防部長邱國正認為，該事件將使金廈局勢得以緩和，不致惡化。