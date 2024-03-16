逼TikTok脫離華母企美 參議員：需詳細討論

【本報綜合報道】美國國會眾議院周三通過提案，要求短片分享平台TikTok在165天內脫離中國母公司字節跳動，否則面臨封殺，有待參議院表決。惟多名參議員周四表明，不會急於表決TikTok議案。

民主黨參議員懷登指出，關於中國政府取得美國民眾數據的討論，必須認真看待，不用急於處理，「我要說的是，歷史教會我們，當立法者就科技和社交媒體議題倉促立法時，總會出錯」。參議院商務委員會首席共和黨議員克魯茲表示，對於眾議院採取行動感到高興，但法案應該接受全面的修正程序，意味討論時間可能延長。

有其他參議員向美國傳媒暗示，不希望匆匆禁止這款有多達1.7億名美國人使用的應用程式。民調機構皮尤研究中心去年12月一項民意調查顯示，38%美國人支持禁止TikTok，低於去年3月的50%。加拿大產業部周四表示，正在審查TikTok，若發現危害國家安全，將毫不猶豫採取行動。TikTok表示，配合加拿大當局審查。

伯恩斯：華以被禁程式斥美屬諷刺 另一方面，美國駐中國大使伯恩斯周四表示，中國政府一方面禁止國民使用X（前身Twitter）、Instagram、Facebook等美國社交網，另一方面通過X批評美國，認為這非常諷刺；又指出無論是TikTok等商業科技應用程式，或先進微型晶片等可轉化成軍事用途的技術，均是中美之間的競爭核心。