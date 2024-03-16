華外交部發文斥美雙標 蠱惑國際

【本報綜合報道】中國外交部網站周四發布《美國所謂「言論自由」的事實真相》，批評美國長期奉行雙重標準，用言論自由的空洞政治口號掩蓋政治操控和社會不公，在國內政治鬥爭踐踏、新聞干預威脅、社交媒體侵犯言論自由，在國際用霸權霸道霸凌阻礙國際關係民主化，蠱惑國際社會。

空談言論自由 報告舉例指出，美國傳媒與當地學院前年聯合展開的民調顯示，66%受訪者不相信美國人享有言論自由，其中8%還認為美國人沒任何言論自由；並提到美國政府曾經操控新冠疫情訊息，打壓說真話的聲音。報告指摘美國傳媒片面解讀新聞事件，惡意報道涉華新聞，例如美國一些政客和媒體把民眾因總統選舉問題圍攻國會的行為斥為暴亂，卻把香港發生的街頭暴力運動美化為追求民主自由。

報告認為，美國的言論自由對國內政客和利益權勢集團是一套，對普通民眾又是另外一套；對自己國家是一種說法和做法，對其他國家又是另一種說法和做法。該報告斥責美國發布報告毫無根據地誣衊指摘其他國家散布虛假訊息，但實際上是全世界虛假訊息的策源地和認知作戰的指揮所。