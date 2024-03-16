傳特朗普曾授權CIA 網上唱衰中國政府

圖煽動公眾輿論反抗 計劃或延續至今 英國傳媒周四引述消息報道，美國前總統特朗普任內曾授權中情局（CIA）展開秘密行動，在中國社交媒體上散播中國政府負面訊息，以煽動中國公眾輿論反對政府。中國外交部昨日回應指，炮製散布謊言只會加速自身信譽破產，散播虛假訊息阻擋不了中國前進的腳步，只會讓美國自己愈抹愈黑。

報道指，中國在過去10年擴大在全球足迹，與發展中國家達成軍事和貿易協議，加強商業夥伴關係。報道引述消息人士稱，中情局的秘密行動始於2019年，回應中國提升全球影響力。

時任美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）起草行動授權書，列出中國涉嫌利用惡意影響力、竊取知識產權及軍事擴張，威脅美國國家安全。

渲染中國影響力軍事擴張威脅 中情局特工小組利用虛假網上身份，散播中國負面消息，包括宣稱中共黨員在海外收藏不義之財，以及批評中國一帶一路倡議涉及腐敗及浪費問題等。消息人士透露，中情局不但在中國採取行動，還在中美爭奪影響力的國家展開行動，東南亞、非洲及南太平洋地區的公眾輿論，均是CIA的行動目標。

報道又指，無法確定中情局秘密行動的影響，同時無法確定拜登政府是否延續CIA的計劃，美國國家安全委員會發言人沃特斯及中情局發言人羅賓遜均拒絕置評。有情報歷史學家認為，一旦美國總統授權CIA秘密行動，通常不會受到政府換屆影響。

華：假訊息淪美認知戰手段 有中國外交部相關人士認為，CIA舉動表明美國政府利用公共輿論空間及媒體平台，作為散布虛假訊息，操縱國際輿論武器。

中國外交部發言人汪文斌指出，上述報道與中情局局長伯恩斯投入更多資源對華展開情報活動的言論相互呼應，也再次證明美國常年有組織散布涉華虛假訊息，已成為美國對華認知戰的重要手段。

汪文斌引用美國共和黨參議員保羅的說話，形容美國政府是世界歷史上最大的虛假訊息傳播者，美國經常指摘他國散布虛假訊息，但實際上美國才是虛假訊息的真正策源地。本報綜合報道

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