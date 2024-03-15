金牛座導彈洩密 德政府岌岌可危

最近德國軍方高層的通話內容外洩，暴露了德國及其他北約成員國援烏的種種亂象。

首先，表面上德國總理紹爾茨及國會在社會民主黨團結下，否決了向烏克蘭直接提供「金牛座」巡航導彈，然而軍方高層這次通話的內容卻證實，紹爾茨提出部署困難及可能導致戰爭升級的兩大理由，都不成立，這反而讓綠黨、基督教聯盟黨、自由民主黨的鷹派巨頭，檢到倒打紹爾茨一耙的機會：為何要用假理由欺騙公眾！因為對話中表示金牛座巡航導彈根本不能改變戰場的現實，而德軍其實可以在數月內訓練好烏軍使用，甚至可以隱瞞德軍參與用金牛座系統作攻擊。

這4名德軍高層在對話中描述了部署的種種方法，說明國防部早在政府作出政治決定前，已經預謀了仔細的部署，詳細描述如何可有效打擊克里米亞大橋及俄羅斯的軍火儲存點，更強調襲擊克里米亞大橋有令莫斯科面目無光的重大意義，表現出德國軍方有躍躍欲試的興致。

民眾反戰情緒高漲 更可怕的是，4人提出可以利用英國在烏克蘭的軍人，以及帶有「美國口音」的烏克蘭在地軍人，協助安裝在發射「暴風影」巡航導彈的載體中發射，意思是變成可混作是「暴風影」或英國主導的打擊，企圖瞞天過海，替自身漂白，而這卻洩露了英、美在烏克蘭參戰的事實，也表現出德英美之間的爾虞我詐。

洩密事件披露後，德國國防部長皮斯托留斯呼籲國家內部不要被俄羅斯的宣傳行動所分裂，也不會嚴懲肇事高級軍官。但國會反對派、一些傳媒及民間聲音要求皮斯托留斯立即引咎辭職。事件也引發德國社會憂慮政府及軍方會令俄烏戰爭升級，並危害國家安全，德國全國電視第二台本月初的民意調查，59%受訪者反對以金牛座巡航導彈援烏，只有34%贊成；反對的聲音來自基督教聯盟黨、綠黨、自民黨、社民黨、另類選擇黨、左翼黨、自由選民黨等。

今次事件的影響重大，它顯示出德國軍方對俄羅斯的強烈敵意，若襲擊成事，將給莫斯科充分理由對德國本土打擊報復。以德國如今的民生苦困，加上對戰爭的恐懼增加，民眾反戰及反政府意識會更高，德國「交通燈」聯合政府面臨嚴峻考驗。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻