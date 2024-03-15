兩岸國際

維省金礦坍塌1人死29獲救

澳洲維多利亞省巴拉臘特金礦周三坍塌，造成一人死亡，29名礦工獲救。巴拉臘特位於維多利亞省首府墨爾本以西約兩小時車程，是澳洲最著名金礦區之一。維多利亞省每年生產的黃金約佔澳洲開採總量30%，幾乎是全球庫存2%。（綜合報道）
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