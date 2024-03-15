3月15日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月15日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
維省金礦坍塌1人死29獲救
澳洲維多利亞省巴拉臘特金礦周三坍塌，造成一人死亡，29名礦工獲救。巴拉臘特位於維多利亞省首府墨爾本以西約兩小時車程，是澳洲最著名金礦區之一。維多利亞省每年生產的黃金約佔澳洲開採總量30%，幾乎是全球庫存2%。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240315-0315_00180_050/維省金礦坍塌1人死29獲救
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc