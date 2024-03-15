日本多地出現確診麻疹病例

日本傳媒昨日報道，全國多地近日出現確診麻疹病例，地點分布東京都、大阪府、京都府、名古屋及岐阜縣等。大阪府濟生會中津醫院感染管理室長安井良則指出，由於麻疹能夠透過空氣傳播，加上容易在春夏兩季爆發，估計5至6月疫情難以控制。（綜合報道）