自民黨會議後與性感舞者開P

日本《讀賣新聞》早前報道，自民黨去年11月在和歌山縣和歌山市召開青年局近畿地區會議後，邀請多名性感女舞者舉辦派對，約50名男性國會及地方議員參加。首相岸田文雄周三否認以公款埋單，參加者沒有與女性有身體接觸等不當行為。（綜合報道）