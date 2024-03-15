兩岸國際

SpaceX星際飛船試射再失敗

經歷兩次失敗後，美國太空探索科技公司（SpaceX）全球最大型火箭星際飛船，於美國中部時間周四早上8時25分左右，在德州波卡契卡發射設施發射升空。星際飛船於再入大氣層途中失去聯絡，隨後證實再入大氣層失敗。惟SpaceX指今次測試已較前兩次更接近成功。（綜合報道）
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