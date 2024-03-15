3月15日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月15日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
SpaceX星際飛船試射再失敗
經歷兩次失敗後，美國太空探索科技公司（SpaceX）全球最大型火箭星際飛船，於美國中部時間周四早上8時25分左右，在德州波卡契卡發射設施發射升空。星際飛船於再入大氣層途中失去聯絡，隨後證實再入大氣層失敗。惟SpaceX指今次測試已較前兩次更接近成功。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240315-0315_00180_047/SpaceX星際飛船試射再失敗
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc