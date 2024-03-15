以軍空襲加薩糧食分發中心 哈馬斯譴責稱釀5死

【本報綜合報道】以軍周三空襲加薩南部拉法一個聯合國糧食分發中心，擊斃巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯指揮官哈斯納（Mohammad Abu Hasna）。以軍表示，哈斯納負責向哈馬斯提供有關以軍位置的情報，並參與控制人道援助物資，將它們分發給哈馬斯成員。

以方稱擊斃指揮官

哈馬斯則稱，哈斯納是警隊成員，負責有關設施的保安，譴責以軍的空襲擾亂援助物資分發，是懦弱的暗殺行為；哈馬斯又否認以方對他們轉移援助物資的指控，並指摘以方利用饑荒向巴勒斯坦人民施壓。加薩衞生部就稱，空襲造成哈斯納在內共5人死亡；聯合國近東救濟工程處（UNRWA）則表示，空襲其中一名死者是他們的工作人員，另有22人受傷，又指他們已告知以軍遇襲設施的坐標。