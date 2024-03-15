美曾游說伊朗遏也門叛軍攻勢

知情美國和伊朗官員表示，兩國代表今年1月在阿曼進行非直接對話，由阿曼官員做中間人傳話，美方代表團包括白宮國家安全委員會中東政策協調員麥格克（Brett McGurk）和美國伊朗特使佩利（Abram Paley），伊朗則派出副外長兼首席核談判代表卡尼（Ali Bagheri Kani），為美伊10個月以來再次對話。雙方原定2月再有第二輪談判，但因麥格克需要斡旋以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成停火協議而押後。

美國國務院發言人指，美方有多種管道向伊朗傳遞訊息，但拒絕透露詳情。伊朗官員則指，德黑蘭對也門叛軍只有某種形式的精神影響，不能發號施令，但可以談判和交談。此外，伊朗官員指親伊朗民兵於1月底攻擊駐約旦美軍造成傷亡後，負責海外行動的伊朗革命衞隊聖城旅指揮官卡尼（Esmail Ghaani）曾到伊拉克巴格達，要求伊拉克民兵以一種不會令美國與伊朗交戰的方式行動。美方則稱，自2月4日以來，美軍駐伊拉克和敍利亞基地沒有再遇襲，顯示伊朗採取行動控制武裝分子。