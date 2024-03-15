涉試圖推翻大選結果 特朗普獲撤部分控罪

縣法官稱太過籠統 律師再斥是政治檢控 美國前總統特朗普涉嫌試圖推翻喬治亞州2020年總統選舉結果，與另外18人在當地合共被控41項罪名，直至前天獲富爾頓縣法官撤銷部分控罪。特朗普代表律師讚揚喬州法院作出正確法律決定，並批評案件屬於政治檢控，目的只為干預年底總統選舉。

特朗普與前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）及私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）一共19人被指企圖干預總統選舉結果，去年被富爾頓縣地區檢察官威利斯（Fani Willis）起訴。其中，特朗普被控13項罪名，包括涉嫌違反《反勒索與受賄組織法》等。

經審議，富爾頓縣法官麥卡菲（Scott McAfee）前天以控方舉證不足為由，駁回其中6項罪名，包括3項針對特朗普指控。他解釋檢方指控特朗普等人試圖早年教唆喬州州務卿拉芬斯佩爾格（Brad Raffensperger）違反就職宣誓指控太過籠統，不足以構成教唆公職人員違背誓言等罪名。

仍然保留其餘35項指控 然而，麥卡菲仍保留控方其餘35項指控，包括針對特朗普的10項罪名。特朗普代表律師薩多夫（Steve Sadow）發聲明指法院決定正確，理由是檢方未能在指控中提出任何具體不當行為。他批評全案具有政治目的，影響年底的總統選舉，法院應撤銷其餘控罪。

喬治亞州立大學法學教授克賴斯（Anthony Michael Kreis）認為，法院撤銷部分控罪只是小插曲，不影響核心，即多名被告涉嫌參與旨在推翻喬州總統選舉結果犯罪敲詐組織行為。他提到檢察官可提出上訴，也可向大陪審團提出更詳細指控，藉此追加起訴其他罪名。

馬斯克認與特朗普進餐 與此同時，美國富豪馬斯克前天接受訪問時承認，他日前的確曾經與特朗普一起吃早餐，全程大部分時間均是對方說話。他重申自己過往不曾資助特朗普訴訟費，對方也沒有向其尋求金錢援助。被問及傾向支持哪一位總統參選人的時候，他沒有提到任何人，僅稱自己「正在遠離拜登」。

本報綜合報道

梅多斯 朱利安尼 馬斯克