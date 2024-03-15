美國向波蘭出售導彈 總值287億

【本報綜合報道】美國國防部國防安全合作局周二一連發表3項公告，宣布國務院批准向波蘭出售1,798枚遠程、中程及短程機載導彈，總值約36.8億美元（約287億港元）。

公告指，波蘭要求採購821枚AGM-158B-2聯合防區外空對地導彈增程型、745枚AIM-120C-8先進中程空對空導彈、232枚AIM9X Block II響尾蛇空對空導彈，分別價值17.7億美元（約138.1億港元）、16.9億美元（約131.8億港元）及2.19億美元（約17.1億港元），承包商將是洛歇馬丁及雷神技術公司。國防安全合作局已經把軍售案知會國會，並提交所需證明。AGM-158B-2彈頭重907公斤，射程達1,931公里。軍售案將會為波蘭空軍空中平台提供先進遠程打擊系統，提高波蘭應對當前和未來威脅的能力。

波蘭總理圖斯克周二受訪稱，毫無疑問俄羅斯現在及將來，都不會和平對待西方及北約，特別是波蘭等國家，但俄羅斯不大可能與北約公開衝突。惟圖斯克警告，假如北約無法實際運作，與俄羅斯發生衝突的可能則大增。