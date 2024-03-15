烏無人機連日強攻俄煉油廠

繼路克石油公司（Lukoil）在俄羅斯下諾夫哥羅德州的一座煉油廠周二遭烏克蘭無人機重創後，位於羅斯托夫州和梁贊州的數座煉油廠在周三均受無人機襲擊，其中梁贊州Rosneft旗下的煉油廠起火，據報有人受傷，火勢其後被撲滅，但廠內兩個初級煉油設施被迫關閉。羅斯托夫州的受襲煉油廠也曾一度停止生產，無人傷亡。