烏無人機連日強攻俄煉油廠
【本報綜合報道】烏克蘭連續兩天利用無人機發動強攻，襲擊俄羅斯的煉油廠，周三導致俄羅斯石油公司（Rosneft）最大的煉油廠起火。
繼路克石油公司（Lukoil）在俄羅斯下諾夫哥羅德州的一座煉油廠周二遭烏克蘭無人機重創後，位於羅斯托夫州和梁贊州的數座煉油廠在周三均受無人機襲擊，其中梁贊州Rosneft旗下的煉油廠起火，據報有人受傷，火勢其後被撲滅，但廠內兩個初級煉油設施被迫關閉。羅斯托夫州的受襲煉油廠也曾一度停止生產，無人傷亡。
休整前線 烏擬再動員50萬人
英國《金融時報》周三報道，烏克蘭國防部為了讓前線33萬久戰疲憊不堪的士兵後撤休整，計劃再動員50萬人。據烏克蘭最高議會經濟事務委員會人口數據顯示，烏克蘭1,100萬名27至60歲男性中，有370萬人符合動員資格。
歐盟成員國周三同意透過向歐洲和平基金（EPF）注資50億歐元（約427億港元），向烏克蘭額外提供軍事援助的計劃。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利表明，歐盟將不惜一切代價支持烏克蘭取得勝利，烏克蘭外長庫萊巴期待計劃獲歐盟外交理事會會議正式批准。
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