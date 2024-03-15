英憂間諜 擬限制華公務入境人數

【本報綜合報道】美國傳媒周三報道，英國政府正考慮限制可不經過正常簽證查驗、並以國家公務為由進入英國的中國公民人數，原因是擔心有關機制被濫用，使間諜得以進入英國。然而，部分英國官員擔心如果限制外交活動，有可能引發英中關係緊張。

報道引述消息人士指，英國政府內閣及安全部門正討論，是否大幅調整適用於外交人員及其他所謂公務人員的邊境規定，選項包括可依據外交或類似規定限制入境人數，或限制毋須簽證的公職或國家支持活動的範圍，並進行更嚴格的預先核查。英國安全部門則支持收緊規定，以降低風險。

中國外交部發言人汪文斌昨日表示，外交和公務人員往來對中英關係的健康發展十分重要，也有利於促進彼此的互信和各領域務實合作。長期以來，中方一直為英方公務人員來華提供便利，希望英方能夠同中方相向而行，按照雙方互惠安排為中方人員提供相應的便利。

計劃修例禁外國擁英紙媒 此外，英國政府周三宣布計劃修例，禁止外國政府擁有英國的報章和新聞雜誌，形容有關做法可為新聞自由提供額外的保障。外界預料，有關做法將阻止阿聯酋基金公司RedBird IMI收購《電訊報》。RedBird IMI表示極度失望，將評估下一步行動。