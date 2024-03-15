華駐美大使：中美經濟連筋帶骨

【本報綜合報道】中國駐美國大使謝鋒周三應邀向「春天裏的中國」全球媒體對話會美國專場發表致詞，稱中美經貿合作空間廣闊，拿着顯微鏡放大中國經濟問題，解決不了自身挑戰。他提到，7萬多間美企在華投資興業，中美經濟連筋帶骨，強行脫鈎將傷筋動骨。

認為中國市場不可替代 謝鋒表示，春天裏的中國生機盎然，當地經濟回升向好，以5.2%的增速貢獻了全球三分之一的增長，居世界第二大商品消費市場、第一大汽車出口國，顯示其經濟底氣所在。他認為，中國市場不可替代，中方將繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施。他歡迎更多美企投資、深耕中國市場，也希望各界發揮橋樑作用促進兩國溝通交流和相互理解。

談及美國對華警惕，謝鋒認為把電動車看作帶輪子的智能手機，起重機當成「特洛伊木馬」，將陷入愈濫用國家安全愈不安全的循環；把「去風險」搞成「去中國」，就是將機會拱手讓人，只會導致雙輸多輸。

謝鋒希望，美方同中方相向而行，匯聚交流合作的正能量，構築排除干擾的防波堤，按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則推動中美關係穩定、健康、可持續發展。