多年前被指間諜 華女反駁美威逼利誘

方芳畢業於北京的國際關係學院，做過7年空姐，2009年赴美留學。偶然機會下，她結識了美國民主黨人斯沃爾韋爾（Eric Swalwell），幫對方在華人圈籌款，並助他當選眾議員。之後，她為促進中美人員交流做了不少穿針引線的工作，例如促進議員接待中國代表團，又助中國留學生到議會當實習生等。美國中情局、聯邦調查局（FBI）2015年分別威逼利誘她合作，提出給她美國國籍和100萬美元（約780萬港元），否則就「毀了她」。期間她的住所被搜查，手機被沒收，之後她逃離美國，回到中國。