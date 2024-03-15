逼TikTok脫離母公司 美參院短期不審議

CEO警告危及30萬職位 北京斥藉國安任意打壓 在跨黨派支持下，美國國會眾議院前天通過一項提案，要求短片分享平台TikTok在165天內脫離中國母公司字節跳動，否則面臨封殺，仍有待參議院表決。TikTok行政總裁周受資表示失望，並警告上述法案或導致30萬個美國工作職位面臨風險。中國外交部發言人汪文斌昨天批評，美方舉動毫無公平正義，完全是強盜邏輯。

上述提案前天在眾議院以352票贊成、65票反對情況下大比數通過，要求字節跳動在法案生效165天內剝離TikTok控制權，否則美國境內應用程式商店下架該短片分享。下一步，由民主黨把持參議院將表決提案，一旦再次通過就呈交總統拜登簽署成法。面對提案順利通過眾議院，隸屬民主黨、參議院多數黨領袖舒默（Charles Schumer）前天僅作簡短回應，未有提到任何表決具體日期：「參議院將審議眾議院送來法案。」黨友兼參議院商務委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell）表示，她不清楚何時表決，需與多人商議。外界預期，參議院不會在短時間內審議提案。

當得悉眾議院表決結果後，周受資昨在TikTok官方帳戶及另一社交網X發布短片，內容提到對於眾議院投票結果感到失望，並重申公司過去數年曾在保障用戶資料安全，以及免受外界操縱方面作出投資。他警告提案一旦成法，大量內容創作者及小型企業利益將會受損，亦會危及當地工作職位，不排除採取法律行動，同時呼籲用戶發聲，讓一眾參議員聽到反對聲音。

在北京，汪文斌昨天主持例行記者會時批評，如果所謂「國家安全」理由可以用來任意打壓別國優勢企業，那叫毫無公平正義可言，看到別人好東西就想方設法據為己有，完全是強盜邏輯。他又指處理上述事件手法讓世界更加清楚看到，美方所謂規則秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國。

澳洲未擬跟隨美做法 另一邊廂，美國前財政部長姆紐欽昨天受訪時估計參議院亦會通過提案，又指TikTok應被出售，正籌組投資者財團收購。而澳洲總理阿爾巴內塞同日透露，當地沒有計劃跟隨美方做法。他指當地已就相關國家安全問題採取適當措施，包括不允許政府電話使用TikTok等，會繼續聽取建議，自行作出決定。本報綜合報道