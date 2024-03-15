王毅後日起訪澳紐5天 推動夥伴關係

【本報綜合報道】中國外交部發言人汪文斌昨日表示，應新西蘭副總理外長彼得斯、澳洲外長黃英賢邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於下周日至下周四，正式訪問新西蘭及澳洲，訪澳期間將同黃英賢舉行第7輪中澳外交與戰略對話。

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汪文斌指出，中國同新西蘭、澳洲是全面戰略夥伴關係，今年是中國與兩國建立全面戰略夥伴關係10周年。王毅將與兩國外長和領導人，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題廣泛深入交換意見。中方期待同兩國一道，落實兩國領導人共識，加強戰略溝通，增進彼此信任，深化交流合作，共同推動全面戰略夥伴關係行穩致遠，為世界和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。