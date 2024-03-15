中韓對朝高官瑞士會晤 審視半島局勢

【本報綜合報道】南韓外交部昨日表示，中韓負責對朝事務的高官周二在瑞士會晤，共同審視朝鮮半島局勢，並就今後的合作與應對方向交換意見。

中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明、南韓外交部朝核外交企劃團團長李埈一，藉出席第十屆東北亞安全問題「采爾馬特圓桌會」之機在瑞士會晤，為兩國負責對朝事務高官事隔近兩年首次面對面交流。劉曉明於前年5月3日，在首爾會見時任南韓外交部半島和平交涉本部長魯圭德，當時尹錫悅仍未就任南韓總統。自從尹錫悅就職以來，劉曉明曾與魯圭德的繼任人金健通電話，但兩人並未會面。因此，劉曉明和李埈一在瑞士會面備受關注。

華使與朝官會面 另一邊廂，中國駐北韓大使王亞軍周三與北韓信息產業相朱勇日會面。朱勇日表示，信息產業省將以兩國建交75周年和朝中友好年為契機，同中方對口部門、中國駐朝使館加強溝通協作，進一步深化兩國在相關領域的交流合作。王亞軍則指，中方願同朝方一道，推動中朝友好合作關係不斷向前邁進。