韓防長：若爆發戰爭 可速斬首金正恩

聯同美軍 鄰朝邊境實彈演訓 朝鮮半島局勢持續緊張，南韓國防部長申源湜下令特種部隊需做好準備，一旦爆發戰爭迅速消滅北韓領袖金正恩及其他朝方高級官員。韓美軍隊昨日在南韓東北部邊境地區舉行實彈射擊演習，出動坦克及裝甲車等，強化聯合作戰能力及威懾北韓。

申源湜勉勵韓特種部隊 申源湜周三抵達仁川的陸軍特戰司令部，檢查應對態勢，並勉勵參與聯合演習的韓軍特種部隊成員。陸軍特戰司令部於上周五起，與海軍特種作戰旅、空軍戰鬥控制組及美國陸軍第一特戰旅等，展開聯合特殊打擊演習，加強在非常時期滲透敵方關鍵設施，削弱和擊垮敵方指揮及任務執行體系的作戰能力。

申源湜警告，倘金正恩發動戰爭，陸軍特戰司令部作為執行大規模懲戒報復作戰計劃的核心部隊，應當成為能夠迅速消滅敵軍指揮機構的全球最強特種部隊。韓版導彈防禦系統、先發制人打擊敵方導彈發射裝置的殺傷鏈系統、大規模懲戒報復作戰計劃，構成三軸作戰體系。

申源湜還走訪京畿道城南市的韓美聯合司令部戰地指揮所，視察韓美年度例行「自由護盾」聯合演習。申源湜表示，期待通過演習掌握盡早摧毀北韓核武導彈網路的作戰系統，進一步加強在陸海空、太空、網路和電磁等領域壓制敵軍的作戰能力。

為期10日的「自由護盾」聯合演習於昨日畫上句號，最後一場演習在京畿道抱川市星津火力訓練場舉行。韓軍出動K1A2坦克及K21裝甲車，駐韓美軍工兵部隊派出M1150突擊破障車。K1A2坦克及K21裝甲車在演習中向目標開火，韓美戰鬥工兵則清除障礙，為進攻敵軍據點的部隊開路。

韓美海軍演習傷患後送 另一邊廂，韓美海軍昨日起一連3日展開聯合傷患後送演習，模擬應對戰時大規模傷亡。兩國海軍共出動3架直升機，把傷員從首爾以西的仁川市德積島，運送至首爾以南138公里的大邸國軍醫院。本報綜合報道