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「公檢法」騙案 婦失48萬元始醒覺
上海市一名78歲老婦被冒充公檢法的電詐人員騙走全部積蓄約44.1萬元人民幣（約48萬港元），還低價賣掉了唯一的房產，之後還打算繼續向對方轉帳，所幸被警方及時勸阻，事主事後感謝警方的無私付出和開導，使她走出泥潭。（綜合報道）
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