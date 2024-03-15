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鼓浪嶼別墅七折拍賣 無人問津
福建省廈門市同安區人民法院本月初在網上拍賣平台發布司法拍賣公告，將鼓浪嶼一幢擁有百年歷史、估價逾1.1億元人民幣（約1.21億港元）的別墅，以七折拍賣。惟截至周二上午因無人出價已流拍。（綜合報道）
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