鐵鍬虐殺男同學 3初中生遭抓獲

邯鄲恐怖兇案 屍體面目全非 埋菜棚內 河北省邯鄲市肥鄉區一名初中男生長期受到3名同班同學欺凌，周日慘遭對方殺害後埋屍，遺體面目全非。事件在網絡廣泛流傳。肥鄉區張莊村委書記周三確認事件屬實，公安已抓獲3名犯罪嫌疑人。死者父親憶述，兒子事前曾拒絕上學，當時以為他貪玩而沒有理會，後來才知道他在學校受到欺凌。

向祖母稱外出玩耍 一去不返 死者小光（化名）就讀於肥鄉區某中學，周日下午1時左右告訴祖母，應約與同學外出玩耍後一去不返。祖父曾於下午1時58分致電小光，詢問是否需要等他回家，當時小光曾接聽電話。但到下午5時再次致電小光時，小光手機處於關機狀態，家人開始着急尋人，但晚上10時許仍一無所獲後報警。警方翻查閉路電視片段，發現小光與3名男同學同行。警員於翌日凌晨2時，與村書記一起詢問3人，但他們否認見過小光。

小光父親當時心感不妙，趕緊補辦兒子的電話卡，查閱微信紀錄發現兒子曾轉帳數百元人民幣給其中一名一同外出的同學，於是立即通知警方。在閉路電視片段及轉帳紀錄證據下，3人才供出把小光掩埋在北營村南側的廢棄蔬菜大棚內。小光舅舅在現場看到外甥的遺體，發現臉部已被鐵鍬剷得面目全非。小光父親悲憤地表示，難以相信3名13、14歲學生竟能如此心狠手辣，不僅涉嫌殺人，還掩埋遺體企圖毀屍滅迹。

小光父親哽咽指出，想不到過完年開學不足一周便痛失兒子。他指兒子非常聽話、脾氣好、性格好，在家會洗衣做飯收拾家務，非常讓人省心。肥鄉區公安局舊店派出所沒有透露更多案情，僅稱正在處理案件。本報綜合報道