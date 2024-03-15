足協就3爭議判罰 公布評議結果

會議是中國足協裁判新規實施後的首次裁判評議會議，評議受到較高關注的其中一個判例，是中超第二輪浙江隊對陣上海海港隊的比賽中，上海海港隊12碼判罰被取消。評議結果認為，經視像裁判（VAR）介入，球證改判上海海港隊在進攻發起階段之初犯規在先並取消12碼判決正確。中國足協上月公布關於加強和改進足球裁判公正執裁的若干措施，內容提到要完善評估評議，對評議過程全流程監督；建立俱樂部對裁判爭議判罰進行合理監督和申訴的渠道；涉及社會反響大、關注度高的爭議判罰，將通過協會官方平台將權威評議結果對社會公布。