足協就3爭議判罰 公布評議結果
【本報綜合報道】中國足協周一召開2024賽季第一次裁判（球證）評議會議，對上海海港隊和雲南玉昆隊提出申訴或意見反饋的3個爭議判罰進行評議，並在官網公布評議結果。
會議是中國足協裁判新規實施後的首次裁判評議會議，評議受到較高關注的其中一個判例，是中超第二輪浙江隊對陣上海海港隊的比賽中，上海海港隊12碼判罰被取消。評議結果認為，經視像裁判（VAR）介入，球證改判上海海港隊在進攻發起階段之初犯規在先並取消12碼判決正確。中國足協上月公布關於加強和改進足球裁判公正執裁的若干措施，內容提到要完善評估評議，對評議過程全流程監督；建立俱樂部對裁判爭議判罰進行合理監督和申訴的渠道；涉及社會反響大、關注度高的爭議判罰，將通過協會官方平台將權威評議結果對社會公布。
體總副局長任足協書記
此外，中國足協官網「協會領導人」欄目顯示，國家體育總局副局長、黨組成員張家勝已任足協黨委書記一職。足協現任主席、黨委副書記為宋凱。
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