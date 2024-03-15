深圳前副市長 黃敏涉嚴重違紀受查

【本報綜合報道】中央紀委國家監委昨日通報，廣東省深圳市委前常委、市政府前副市長黃敏涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。國家開發銀行前黨委委員、副行長周清玉涉嫌受賄、利用影響力受賄，由吉林省長春市人民檢察院向長春市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，周清玉利用擔任國家開發銀行黨委委員、紀委書記、副行長等職務便利及利用本人職權或地位形成的便利條件，為他人在貸款融資、項目承攬、企業經營、人事安排等事項上提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。他離職後，仍通過其他國家工作人員職務行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額巨大，檢方認為應以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。