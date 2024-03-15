國資央企去年打貪 處分375人

在能源電力領域，中央紀委國家監委駐國家電網紀檢監察組落實「室組地」聯合辦案機制，駐組本級立案20宗、處分27人，公司系統立案2,373宗、處分2,808人，嚴肅查處39宗職務犯罪案件。中國石油技術開發有限公司前黨委委員、副總經理高京建，前中國中化集團公司黨組成員、副總經理杜國盛等央企「蛀蟲」，去年被嚴肅查處。在鋼鐵礦產領域，中鋁集團紀檢監察組嚴肅查辦選人用人、工程建設等5宗重點領域嚴重違紀違法案件，留置17人，30人主動投案並上繳違紀款619萬元（人民幣‧下同，約673萬港元）。