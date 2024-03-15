前線粗暴阻官媒採訪 事故指揮部道歉

河北地舖氣爆 增至7死27傷 河北省廊坊三河市燕郊鎮一間臨街商舖前天早上發生猛烈爆炸，增至最少7死27傷。對於官媒記者同日在直播採訪期間遭到多人擋住鏡頭及推撞，廊坊三河市燕郊鎮爆燃事故處置指揮部翌日承認前線工作人員應對手法粗暴，為此深感自責，已派員多次表達歉意。

一間位於小張各莊學院大街與迎賓路交叉口附近商舖前天早上接近8時爆炸，威力造成建築物部分坍塌。經15小時行動，指揮部基本結束救援工作。截至前晚11時，事故共造成多人死傷，其中14名傷者已出院，餘下傷者沒生命危險。

在救援人員行動期間，多名官媒記者到場採訪，其中一名女記者在外圍直播時提到當地交通情況。當提及「在現場我們能夠看到」時，她突然遭到多名身穿深色制服人士遮擋鏡頭，導致直播遇阻。另有網上流出影片顯示，一名官媒女工作人員投訴記者正被多人推撞。

記協發文支持同業 中國記協微信公眾號同晚發表一篇題為《正當採訪是記者的權利》文章，反問一連串問題。中國記協強調，當發生重大公共安全事故後，民眾期盼了解更多訊息，記者可最大程度回應關切之餘，亦制止謠言傳播，故此應該為此採訪。

當談及「記者會否添亂」時，中國記協重申記者如實報道現場情況，以冷靜專業客觀角度報道，遵守新聞倫理規範，能以最大程度緩解公眾焦慮、保障人民群眾知情權。中國記協最後指出一紙官方發布通稿並不能代替現場報道，不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職。

面對中國記協批評，指揮部翌日首先讚揚官媒記者不顧個人安危，透過鏡頭記錄現場實況及救援進展，有效回應公眾關切，對此表示衷心感謝。談及阻礙採訪問題時，指揮部解釋，由於事故現場仍存天然氣洩漏風險，因此建議所有非救援人員全部撤離到警戒線以外，不過由於前線工作人員溝通能力不強，方式方法粗暴簡單，最終引發記者誤解及輿論質疑，產生不良社會影響，已立即嚴厲批評相關人員。

對於未能統籌好保障現場安全與保障記者採訪需要關係，致使一些記者在採訪期間遇到強行勸離，指揮部指上述情況暴露工作不足，對此深感自責，同時對官媒等媒體記者表示歉意。事故調查組專家組組長劉福來昨天表示，爆炸並非用戶使用燃氣引起，而是由輸送管道洩漏造成，具體原因有待調查。本報綜合報道