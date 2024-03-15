呂梁市煤倉潰洩6死 礦企停產

【本報綜合報道】山西省呂梁市中陽桃園鑫隆煤業有限公司井下煤倉周一發生潰洩事故，周三證實6人遇難，一人仍失蹤。涉事公司其後責令立即停產整頓，相關部門成立省級事故調查組，徹查事故原因，釐清各方責任並嚴肅追責。

事發時因給煤機出煤不暢，礦方安排現場檢修，在檢修過程中煤倉內的煤泥突然湧出，掩埋7名作業人員。這次是呂梁市繼去年12月13日山西焦煤集團華晉焦煤沙曲一號煤礦較大煤倉事故後，再發生的一宗煤倉潰倉事故。事發後，山西省應急管理廳、國家礦山安全監察局山西局要求相關部門壓實煤礦企業主體責任，嚴格煤倉設計及日常管理維護，強化清理煤倉等危險作業管控，嚴格監督檢查執法，嚴肅事故調查處理。

遼寧金礦4人墮井被困 遼寧省撫順市清原縣瑞鑫源金礦周三中午發生事故，造成4人墮井被困，目前仍在緊急救援中。金礦工人在乘罐籠上下井的過程中，鋼絲繩斷裂導致罐籠墜落，人員被困井下。金礦由民營企業經營，為停產礦井，證件過期。