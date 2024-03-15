大陸漁船金門附近翻沉 2死2失蹤

【本報綜合報道】一艘大陸漁船昨早在金門附近海域疑觸礁沉沒，船上6名漳州漁民墮海。兩岸展開聯合搜救，救起其中4人，惜兩人已死亡，仍有兩人失蹤。台灣海洋委員會表示，陸軍金門防衞指揮部特別派遣特種海龍蛙兵營長率領4名潛水員，下潛進入船艙搜救。

兩岸派10船艇搜救 出事漁船「閩龍漁61222」於當日凌晨3時35分，在金門東碇島西南方1.7海里處沉沒。台灣海巡署接報後立即成立應變中心，指揮金馬澎分署、金門巡防區及海巡隊，派遣4艘巡防艇施救，而大陸則派出6艘救難船艦共同搜救。福建海事局稱，福建省海上搜救中心立即啟動應急預案，組織開展搜救行動，調派海事、救助等專業力量趕赴事發海域。

國台辦已把情況通報台灣中華搜救協會，要求對方協調力量協助搜救。台灣海基會副秘書長蔡孟君指，若後續有相關事項需向大陸通報或需要協助處理，將按照主管機關囑託辦理。海基會將協助死者家屬處理善後工作，包括協辦入境證件及文書驗證等。