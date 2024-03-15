台軍2架F16V一連兩日緊急降落

【本報綜合報道】台灣空軍一連兩日共2架F16V戰機因異常情況緊急降落，其中一架疑似引擎故障一度在半空中熄火。

例行訓練 油量顯示異常 隸屬嘉義基地第4聯隊的F16V，昨日下午例行訓練時突然發生油量顯示異常，機師立即緊急轉飛至澎湖馬公基地，最終平安降落。空軍司令部表示，F16V在石礁空域訓練時因油量顯示出問題，遂由長機隨伴轉降馬公基地，人機均安，將查明原因及依技令維修，確保飛機妥善。

前一天，隸屬花蓮基地第5聯隊的F16V完成大修後試飛，卻在空中發生故障，返回花蓮基地安全降落。空軍司令部當晚證實，F16V引擎警告燈亮起，而非引擎熄火。聲明又指，每架戰機完成大修或各項檢修後，必須透過多次飛行測試確保性能，過程中難免出現情況。花蓮基地事後暫停飛行序列，空軍司令劉任遠趕往了解。

台灣國防部昨日公布，截至當日上午6時的24小時內，偵獲解放軍軍機26架次、軍艦10艘次持續在台海周邊活動，其中18架次軍機逾越海峽中線。台軍周三晚上偵獲一枚運載火箭從四川西昌發射，飛行路徑穿過台灣防空識別區。