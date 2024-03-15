傳美啟動軍事合作 陸軍特種部隊長駐台

高層赴金門澎湖 主理聯合訓練 兩岸緊張局勢有增無減，傳出美國已啟動與台灣重大軍事合作的消息，包括美國陸軍特種部隊部署在台參與持續訓練行動，成為美台軍事關係的里程碑。台灣外交部北美司長王良玉昨日表示，美方基於《台灣關係法》及《六項保證》，對於台灣安全承諾非常堅定，但具體內容沒有進一步資訊。

美國軍事新聞網站SOFREP指，根據2023財政年度國防授權法，美軍顧問已長駐金門與澎湖的兩棲指揮中心，任務包括與台軍精銳部隊共同訓練演習。美國國防授權法勾勒出美國人員派往台灣的框架，主要着重在軍事訓練，未有立即安排文官的計劃。

協助訓練使用微型無人機 報道稱，愈來愈多美國特種作戰部隊聯絡組人員將進駐台灣，並計劃從美國陸軍第1特種部隊群第2營A連抽調人員，編入一個小組。小組成員包括3名美國陸軍特種部隊人員，負責在台灣陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營、高空特種勤務中隊基地，主理聯合訓練任務及擔任駐訓觀察員，與以往頻繁但非常駐台灣訓練設施的做法不同。

美國陸軍特種部隊協助訓練台灣陸軍使用黑色大黃蜂（Black Hornet Nano）微型無人機，合作延伸至擬定操作指南與訓練手冊。台灣陸軍航空特戰指揮部建議透過軍售渠道，直接從美國採購黑色大黃蜂。美國特種作戰部隊聯絡組自去年起，一直在桃園市龍潭區基地執行任務，協調所有在台的美國特種部隊作戰行動，監督臨時部署台灣的高價值設備和訓練資源。

台灣國防部回應稱，台軍與友盟國家維持常態訓練交流，均依年度計劃執行，藉吸取經驗提升台軍整體戰力，對詳細內容沒有說明。美國國防部發言人則表示，美方不評論特定行動、交流或訓練，但是強調美國對台灣的支持、承諾，以及與台灣的防衞關係堅若磐石。

此外，印度兩名退役少將周三訪問台灣安全研究院，兩人與安全研究院人員討論兩岸局勢，相信北京2027年向台灣動武可能性降低，但在台海的灰色作戰的行動將會加劇。本報綜合報道