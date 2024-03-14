離家11載保安牽腸 大學生眾籌助回鄉

美國羅德島州一間大學今年迎來了一名新的宿舍保安，通過日常交談，學生們不僅與保安建立良好關係，亦得知對方已有11年未有回家鄉尼日利亞探望家人，於是決定在網上發起眾籌，幫助對方與家人團聚，詎料一天內便籌得3,000美元（約2.3萬港元）。

美媒前日報道，普羅維登斯學院宿舍保安詹姆斯（James）平時工作勤奮，待人親切友善，每當見到學生出入，都會微笑着向對方打招呼，讓學生們印象深刻。學生們在眾籌網站上詳細介紹了詹姆斯為何值得這筆資金，包括勤奮的態度和善良的舉止，更形容詹姆斯是學校裏最好的保安。

一天已籌得2.3萬元 6月返尼日利亞 眾籌原本的目標僅是獲得3,500美元（約2.7萬港元），由於很快達到預期目標，學生們於上周三為詹姆斯送上裝有善款的信封，後者收到沉甸甸的信封一刻，雙手捂住嘴，顯得激動不已。保安如今已獲得該筆善款，並計劃今年6月啟程回鄉。截至上周六下午，眾籌網站已收到逾1.5萬美元（約11萬港元）。學生計劃將所有捐款於學年結束時交給詹姆斯，資助他未來再次回鄉探親。

學生們表示，像詹姆斯這樣的職員，讓校園產生了像家一樣的感覺，並且十分感激他的辛勤付出，希望他感受到自己在這個社群的重要性。學生事務主任西爾斯（Steven Sears）亦被學生們與詹姆斯的深厚感情所感動，他形容詹姆斯對校園裏所有人的影響非常特別，是所有人的好榜樣。本報綜合報道