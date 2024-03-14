普京：倘波蘭派兵烏 永不撤走

普京指出，如果波軍進以鞏固烏克蘭與白羅斯邊境安全為由進入烏克蘭領土，或是為了讓烏軍調動後方部隊往前線作戰，那麼波軍便永遠不會撤走。普京又指，波蘭官員對認為歷史上屬於自己的土地念茲在茲，那些土地由史太林奪走，並劃歸烏克蘭。波蘭官員當然希望取回土地，因此波軍一旦進入那些地方，他們可能不會離開。

稱準備好動用核武

普京再次發出核威脅，表明俄羅斯從軍事技術角度，已做好動用核武的準備。他續指，部分西方精英試圖分裂俄羅斯，在烏克蘭戰事之初試圖透過制裁、武器和烏克蘭民族主義者來終結俄羅斯，但發現無能為力。即使烏克蘭獲得美英導彈都不會改變戰場局勢，俄軍在接觸線完全掌握主動權，烏克蘭因戰事失利而攻擊俄羅斯別爾哥羅德和庫爾斯克州，企圖干擾即將舉行的俄羅斯總統選舉，他不允許任何人干涉俄羅斯內部政治進程。