俄年產炮彈300萬枚 多美歐近3倍

美軍官料西方力量更持久

報道援引北約官員指，俄羅斯火炮工廠一周不間斷，每日24小時運作，採取工人12小時輪班制。有軍事分析家指出，俄烏戰爭勝負或取決於哪一方發射最多炮彈。俄羅斯去年獲伊朗提供至少30萬枚炮彈，北韓則供應6,700個盛載彈藥的貨櫃，總數100萬枚。在俄羅斯國防領域工作的人數，由前年戰爭爆發前的200至250萬，增至現時350萬。預料俄羅斯軍工產能在明年到頂，美國歐洲司令部副司令巴沙姆（Steven Basham）中將稱，控制經濟下的行動會較其他國家迅速，但相信西方將擁有更持久力量。