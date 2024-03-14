烏炮擊邊境圖入侵 俄軍抵抗殺234人

反普京人士參與 盼大選前攪局 俄羅斯西部邊境別爾哥羅德州、庫爾斯克州於總統選舉前夕受襲，俄軍及邊防軍於周二凌晨至早上擊退企圖突破邊境的烏軍，擊斃234人、摧毀7輛坦克、3輛布拉德利步兵戰車及兩輛裝甲運兵車。

俄羅斯國防部指，烏軍編隊於莫斯科時間凌晨3時許猛烈炮轟俄羅斯邊境村莊後，在坦克及裝甲車支援下，企圖從奧德諾羅博夫卡（哈爾科夫州）、涅霍捷耶夫卡及斯波達留希諾（均在別爾哥羅德州）方向入侵俄羅斯。俄軍出動戰機、攻擊直升機、導彈、火炮及重型火燄噴射器，擊退烏軍進攻。

T72坦克及裝甲車淪廢鐵 俄軍於早上8時至8時25分，在庫爾斯克州捷特金諾村附近，打退烏軍破壞和偵察小組4次攻擊，敵軍承受重大損失後撤退。俄羅斯國防部公布影片，顯示烏軍一輛T72坦克遺棄在邊境檢查站附近，底盤嚴重受損且冒出濃煙，炮塔艙門開啟，相信坦克乘員已棄車逃去。另一段影片顯示，烏軍兩輛型號不明的裝甲車遺棄在俄羅斯邊境口岸附近。據俄羅斯國家近衞軍說法，逾300名烏軍在裝甲車支援下企圖突破邊境，近衞軍消滅其中32人。

白宮繞國會 23億軍援烏 襲擊由烏軍麾下的自由俄羅斯軍團、俄羅斯志願軍及西伯利亞營執行，他們由反對俄羅斯總統普京的人士組成。別爾哥羅德州州長格拉德科夫周二稱，一架烏克蘭無人機撞向別爾哥羅德市政廳，造成2人受傷，其中一人受到碎片所傷，另一人則有腦震盪。翌日，烏軍炮轟別爾哥羅德州舍別基諾地區，導致4.5萬名居民停電。

美國白宮周二繞過國會，宣布向烏克蘭提供價值3億美元（約23.4億港元）的軍事援助，包括炮彈、M142高機動炮兵火箭系統（HIMARS）彈藥、防空導彈及反裝甲系統等，以暫時緩解烏克蘭燃眉之急，軍援資金來自美國國防部採購武器合約時意外節省的款項。美國國家安全顧問沙利文坦言，軍援可能只夠烏軍支撐數周，呼籲眾議院盡快通過援烏撥款法案。本報綜合報道