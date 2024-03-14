美司令談防空識別區 「華軍機或今年靠近」

分析師：中國研高超音速武器領先 美國北方司令部兼北美空防司令部司令、空軍上將吉略特（Gregory M. Guillot）周二警告，中國軍機可能最快今年開始在美國防空識別區（ADIZ）附近活動。美國國家空中和太空情報中心分析師麥考密克（Jeffery McCormick）則指出，中國在研發、測試和部署高超音速武器方面，均領先於美國及俄羅斯。

解放軍艦艇潛艇亦日益增強 吉略特上月宣誓就任司令後，周二首次出席眾議院軍事委員會聽證會，指出幸運地目前尚未看到中國軍機在美國防空識別區附近活動，但估計最快今年就會出現這種情況，反映他擔心不只軍機，中方就連艦艇、潛艇方面的能力也日益增強，能在離本土更遠、離美國海岸更近的地方活動。

中國偵察氣球近年五度進入美國領空，直至去年1月美國國防部才採取擊落行動。吉略特指，已採取措施更好地識別偵察氣球等過去可能忽視的物體，彌補北美空防司令部前司令范赫克強調的「領域意識差距」。吉略特表示，需進一步投資監視系統，超視距雷達和遠程識別雷達是首要優先項目。

採取更好措施識別偵察氣球 麥考密克說，中國20年來透過大量投資、開發、測試和部署，極大地推進了常規和核武技術與能力的發展，令其坐擁世界上領先的高超音速武器庫。

他指俄羅斯在烏克蘭使用了高超音速武器，但在總庫存及支援系統上均落後於中國。而儘管美國作出努力，但至今仍未投入使用一種高超音速武器。

美國空軍和陸軍的目標，分別是於2022年和2023年擁有高超音速武器，但兩個軍種在測試過程均遇上困難。美國陸軍則在2025財年重啟測試計劃，同時縮短部署時間表。自2018年以來，美國國防部已投資逾120億美元（約936億港元）用於開發高超音速打擊武器系統。本報綜合報道

中國被指研發、測試和部署高超音速武器。 吉略特