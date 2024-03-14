與美方會議 以總理企硬稱攻拉法

內塔尼亞胡在美國以色列公共事務委員會會議上發表視像講話時指，為了贏得戰爭勝利，以色列必須摧毀巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在拉法剩餘的武裝人員，否則哈馬斯將重新集結、重新武裝並重新控制加薩。內塔尼亞胡又指，以色列將繼續推進在拉法的軍事行動，同時也將防止拉法平民受傷害，強調沒有任何壓力能夠阻止以軍的行動。西方國家建立的海上人道物資走廊開始運作，第一艘貨船於周二上午由塞浦路斯啟航，運載約150噸食品、水和藥品，預料今日抵達加薩。