與美方會議 以總理企硬稱攻拉法
【本報綜合報道】儘管國際社會要求以色列不要進攻加薩南部城市拉法，但以色列總理內塔尼亞胡周二重申，以軍將繼續推進在拉法的軍事行動。
內塔尼亞胡在美國以色列公共事務委員會會議上發表視像講話時指，為了贏得戰爭勝利，以色列必須摧毀巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在拉法剩餘的武裝人員，否則哈馬斯將重新集結、重新武裝並重新控制加薩。內塔尼亞胡又指，以色列將繼續推進在拉法的軍事行動，同時也將防止拉法平民受傷害，強調沒有任何壓力能夠阻止以軍的行動。西方國家建立的海上人道物資走廊開始運作，第一艘貨船於周二上午由塞浦路斯啟航，運載約150噸食品、水和藥品，預料今日抵達加薩。
傳哈馬斯同意停火協議修訂版
沙特阿拉伯傳媒周二引述消息報道，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯已同意由美國提出的加薩暫時停火協議修訂版。哈馬斯代表預計將在未來數天前往埃及首都開羅，討論協議最終細節和執行問題。根據最新協議，以色列將按照哈馬斯人質人數10比1的比例，釋放巴勒斯坦囚犯。協議另將定明，在加薩流離失所的巴勒斯坦人可能逐步返回家園。
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