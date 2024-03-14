拜登涉藏密件 檢察官遭兩黨質詢

【本報綜合報道】負責調查美國總統拜登涉私藏政府機密文件一案的特別檢察官許景（Robert Hur），周二出席眾議院司法委員會聽證會，就他早前發表的調查報告接受質詢。民主黨議員主要想釐清許景認為拜登「記性差」的論述，共和黨議員則針對許景不起訴拜登的決定。

「記憶差」論述 遭民主黨批評 許景於上月初發布了拜登涉藏密件的調查報告，指出拜登卸任美國副總統後曾故意保留機密資料，但不至於被刑事起訴。他描述拜登為「記憶力差的老年人」，遭到民主黨人批評。許景在聽證會解釋，報告中對拜登記憶力的相關評估是必要、準確和公平的，他沒有美化解釋，也沒有不公平地貶低拜登，他已向司法部長解釋決定及原因，強調報告沒有攙雜任何政治因素。

共和黨則質疑同樣捲入私藏密件爭議的特朗普被起訴，許景卻不起訴拜登。許景稱自己沒有為拜登開脫，調查確實發現拜登在2017年卸任副總統後保留機密文件的證據，包括阿富汗的軍事和外交政策資料，但得出的結論是證據不足以定罪拜登。同時，拜登和特朗普的案件有不同，特朗普故意拒絕歸還機密文件長達數月，甚至銷毀證據、說謊並妨礙司法。