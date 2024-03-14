半世紀以來 其中一次最長總統競選期

【本報綜合報道】隨着美國總統拜登、前總統特朗普二人分別提前鎖定美國總統候選人提名，篤定於今年11月再次對壘，是美國半世紀以來歷時最長的總統競選期之一。

自黑莉在本月5日的「超級星期二」初選失利後退出共和黨總統初選起計，由於黨內沒有其他主要對手，特朗普當時已經篤定代表共和黨出戰總統選舉，當日距離大選還有244天，日數等同於美國2004年篤定由共和黨喬治布殊對決民主黨克里的紀錄。

在2000年，篤定由喬治布殊對決民主黨戈爾則距離大選日243天。以上3場美國總統選戰競選期，都比1972年以來平均不足6個月長。

美國廣播公司/益普索最新民調顯示，近三分之一受訪成年人認為，拜登和特朗普均不能更好地領導美國，這與早前民調結果一致，即拜登和特朗普的不支持率都明顯高於支持率。

二人不支持率高企 今屆選舉與2000年和2004年的「馬拉松式」選戰不同之處是，今屆大部分選民都不喜歡拜登和特朗普，2000年和2004年的候選人則有較多選民喜歡。