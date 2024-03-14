拜登特朗普將演4年前大選翻版 選民：揀爛橙

正式越過黨提名門檻 美國多州周二舉行初選，總統拜登及前總統特朗普，分別先後鎖定民主黨、共和黨總統候選人資格。兩人篤定於今年11月大選再次對壘，重演4年前翻版。惟有別於以往，今屆選民普遍不喜歡拜登和特朗普，形容是變相「揀爛橙」。

喬治亞州、密西西比州和華盛頓州當日舉行初選，夏威夷也舉行共和黨黨團會議，而民主黨海外分支的初選投票也將結束。拜登以逾95%得票率壓倒性勝出喬治亞州初選，奪得全部108張黨代表票後，累計手握2,011張黨代表票，跨越1,968票提名門檻，率先鎖定總統候選人資格。他發聲明稱，很榮幸再次獲民主黨的廣泛選民聯盟信任，讓他在特朗普構成的威脅比以往任何時候都更大的時刻，領導民主黨和國家。

特朗普則以近75％得票率勝出華盛頓州初選，奪得全部43張黨代表票後，正式跨越共和黨總統候選人的1,215張黨代表票提名門檻。他的主要對手、前美國駐聯合國大使黑莉上周宣布退選，但她仍然在喬治亞州郊區獲得相當多選票，包括在查塔姆縣（Chatham County）得票35%。

小羅拔‧甘迺迪將公布副手 以獨立身份參選的民主黨人小羅拔‧甘迺迪（Robert Kennedy Jr）同日宣布，他已下定決心選擇競選夥伴，將在兩周內宣布決定。他競選團隊發言人公布，潛在副手名單包括全國美式足球聯盟（NFL）四分衞羅傑斯（Aaron Rodgers）、前明尼蘇達州州長文圖拉（Jesse Ventura）和前民主黨總統參選人楊安澤等。共和黨、民主黨分別於今年7月和8月舉行全國代表大會，屆時正式確認總統候選人提名。

中俄稱不會干預美國大選 俄羅斯總統普京在昨日播出的專訪指，雖然美國大選變得愈來愈不文明，但強調俄方不會干預美國大選，並將與當選人合作。他憶述在特朗普任期最後一年，對方在一次對話中指摘他支持拜登，質問「你想讓瞌睡蟲喬勝出嗎？」普京驚訝特朗普聲稱受到迫害，認為對方完全是胡說八道。

中國外交部發言人汪文斌昨日指美國大選是美國的內政，中方始終秉持不干涉別國內政原則，不干預美國大選。發展好中美關係符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。希望美方能夠同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係朝着穩定、健康、可持續的方向發展，更好造福兩國、惠及世界。本報綜合報道

美國多州初選結果公布。（中新社圖片） 特朗普 選民普遍不喜歡拜登和特朗普。（中新社圖片） 拜 登